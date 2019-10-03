Сайт Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАНизвестил о выходе научной статьи в журнале Cell, где группа ученых на основании изучения данных ДНК предприняла попытку реконструировать анатомическое строение денисовского человека, обитавшего на Алтае в древности.

Попытка реконструкции облика денисовца, проживавшего на Алтае в древности Цитата с сайта archaeology.nsc.ru

Барнаул, , 09:03 — REGNUM В основу работы над реконструкцией, судя по публикации, были взяты работы разных лет сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, опубликованные в журналах Nature и Science.

«В этих работах была подробно проанализирована вся генетическая информация, полученная из костных останков в Денисовой пещере. В том числе, проанализированы отдельные данные ДНК, характеризующие внешний облик денисовской девочки, на основе которых сотрудником ИАЭТ СО РАН Дмитрием Поздняковым в 2018 году была сделана художественная визуализация», — отмечается в публикации института.

Вместе с тем, руководитель межинститутского сектора молекулярной палеогенетики, кандидат биологических наук Александр Пилипенко к получившемуся у зарубежных коллег результату отнесся со сдержанным оптимизмом:

«Да, ученые получили в свое распоряжение еще один инструмент для реконструкции анатомических особенностей исчезнувших видов и форм. Его можно и нужно использовать в комплексе с другими методами. Но также нужно понимать и то, что полученные результаты не могут считаться истиной в последней инстанции. Их необходимо будет проверять по мере накопления новых материалов».

Как уже сообщало ИА REGNUM Денисова пещера находится в Солонешском районе Алтайского края, она прославилась находкой первых костей нового вида людей — денисовского человека. Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются по сей день.

В сентябре 2015 года, по итогам последнего исследования ДНК найденных там останков (косточки фаланги мизинца ребенка). Ученые сделали вывод, что на Алтае найдены останки девочки, которая жила 50 тыс. лет назад. Учёные утверждают, что предки ребенка обитали в Денисовской пещере уже 110 тыс. лет назад. Именно поэтому было высказано предположение, чтов Денисовой пещере 50 тысяч лет назад жилчеловек неизвестного антропологического типа, которого назвали Homo sapiens altaensis.

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