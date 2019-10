Рочестер, США, , 09:01 — REGNUM Повреждения легочной ткани вейперов, попавших в больницы в США, напоминают химические ожоги. Их могли оставить содержащиеся в вейпах токсические вещества, полагают врачи Клиники Майо в штате Миннесота, итоги их исследования опубликованы The New England Journal of Medicine.

Медики исследовали легкие 17 пациентов, двое из которых скончались. Во всех случаях зафиксированы травмы, похожие на токсическое воздействие дыма или химический ожог, рассказал хирург Брэндон Т. Ларсен. Он сравнил пациентов с пострадавшими при промышленных авариях, чьи легкие поражают токсичные вещества.

Пока специалистам не удалось выяснить, содержится ли токсин в жидкости для вейпа или выделяется из материалов устройства. По одной из версий, заболевания связаны с маслом с витамином Е. Известно, что пострадавшие употребляли никотиновые смеси, а в ряде случаев использовали марихуану.

По последним данным, в США после курения вейпов скончались 16 человек. Проблемы с легкими возникли у более чем 800 человек в 46 штатах.

