Пекин, , 08:32 — REGNUM В Китае разрабатывают космический корабль нового поколения, который будет предназначен для полётов на Луну. Об этом 3 октября сообщил портал Space.com со ссылкой на фото, опубликованные Академией космических технологий КНР (CAST).

По данным источника, новому космическому аппарату ещё не дали официального названия.

Также известно, что он будет состоять из двух секций: модуля экипажа для многоразового использования и энергетического модуля. Длина нового корабля составляет 9 метров, стартовая масса — 20 тонн. Он будет способен доставить на низкую околоземную орбиту экипаж из шести человек.

Ожидается, что новый аппарат совершит беспилотный полёт в тестовом режиме в первом полугодии 2020 года.

Отметим, в настоящее время у КНР есть корабль «Шэньчжоу», который может доставить трех членов экипажа на низкую околоземную орбиту, при этом данный корабль не способен обеспечить защиту экипажа от радиации при полетах в дальний космос.