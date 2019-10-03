Казань, , 07:06 — REGNUM В Поволжье обнаружен древнейшей штамм чумной палочки, который мог привести к сильной эпидемии чумы в Европе. О находке, обнаруженной в одном из захоронений в Лаишево (Татария), пишет издание Nature Communications.

«Первые исторически документально подтвержденные вспышки второй пандемии, по-видимому, произошли в 1346 году в нижней Волге и Черноморском регионе. Впоследствии бактерия рассеялась по остальной части Европы в течение следующих семи лет, что привело к сокращению численности населения, которое, по оценкам, достигает 60%», — отмечают авторы исследования.

Они добавляют, что вторая чумная пандемия опустошила Европу и близлежащие регионы между XIV и XVIII веками. В своей работе они анализируют «человеческие останки из десяти европейских археологических памятников, охватывающих этот период», из которых реконструируют 34 древних генома чумной палочки. Два образца для исследования взяты в Лаишево.

Исследователи интерпретировали геном из Татарии «как наиболее наследственную форму штамма, который вошёл в Европу во время начальной волны второй пандемии, которая была идентифицирована на сегодняшний день».

Благодаря анализу штамма из Лаишево, учёные представили «доказательства присутствия бактерии в том же регионе, приблизительно в 2000 км к северо-востоку от Крымского полуострова, до достижения южной Европы в 1347—1348 годах».

Исследование будет продолжено.