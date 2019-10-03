Ванкувер, Канада, , 07:03 — REGNUM Учёные из Университета Британской Колумбии провели исследование, изучив данные о сборе урожая винограда в Бургундии, начиная с XIV века, и пришли к выводу, что изменение климата поменяло вкус французского вина, сообщает National Geographic.

Исследователи тщательно изучили протоколы заседаний городского совета города Боне и газетные архивы, собрав воедино почти непрерывную историю в период с 1354 до 2018 года.

Время сбора винограда зависит от температуры, в которой виноград созревает в течение вегетационного периода, приблизительно с апреля до момента сбора урожая. При жарком весенне-летнем периоде виноград созревает быстрее, и его собирают раньше. И наоборот, чем холоднее, тем позже.

Этот фактор в итоге оказывает влияние на вкус и качество вина. Когда виноград долго держится на лозе, в нём образуется больше сахара. Следовательно, вино будет крепче. Если же урожай собран слишком рано, в нём не вырабатывается баланс веществ, которые придают винам характерный букет.

Виноделы всегда тщательно фиксируют время сбора урожая, и часто записи датируются сотнями лет. В XIX веке историки и учёные стали использовать эти документы для определения изменений климата в разных частях Европы.

Исследователи обратили внимание на то, что последние несколько сотен лет температура воздуха держалась в пределах достаточно стабильных средних значений, хотя время от времени скачкообразно менялась. Судя по архивам, в средневековье были отдельные аномально тёплые периоды или редкие очень жаркие годы, например, 1540-й. Но с конца 1980-х годов ситуация поменялась, и температура стабильно росла. Из последних 16 лет восемь имели самые ранние даты сбора урожая винограда в истории.

Виноград в Бургундии сейчас в среднем собирают за две-три недели до привычного срока. Если климатические тенденции сохранятся, это с большой вероятностью повлияет на вкус и крепость вина. С ростом температуры в Европе среднее содержание алкоголя в винах выросло с примерно 12% в 70-х годах прошлого века до около 14% сегодня, хотя это значение меняется в зависимости от региона.