Пекин, , 02:32 — REGNUM Китайские генетики доказали, что серые волки (Canis lupus) из разных провинций КНР принадлежат к различным генеалогическим линиям, пишет журнал iScience.

Подвид семейства псовых Canis lupus широко распространен в Евразии, Северной Америке и Северной Африке.

Учёные Академии наук Китая провели полное секвенирование генома из ДНК образцов клеток кожи шести серых волков с ареалом их обитания в различных провинциях страны: Чжэцзян, Цзянси, Гуйчжоу, Хэйлунцзян и Цзилинь. Исследование показало, что Canis lupus первых трёх провинций происходят от одной генеалогической линии.

Эта линия сильно отличается от линий волков, обитающих на Цинхай-Тибетском нагорье и на севере Китая.

Результаты научной работы также говорят о том, что межвидовой обмен генами в семействе псовых, видимо, сыграл важную роль в его видообразовании.

Это исследование станет прекрасным справочным материалом для изучения образцов, хранящихся в музеях животных, считают учёные.