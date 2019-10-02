2 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Андрей Мартынов, , 23:57 — REGNUM



Ивана Нобл, Катержина Бауерова, Тим Нобл, Паруш Парушев. Голоса православного богословия на Западе в ХХ веке. М.: Издательство ББИ, 2019

Ивана Нобл, Катержина Бауерова, Тим Нобл, Паруш Парушев. Голоса православного богословия на Западе в ХХ веке. М.: Издательство ББИ, 2019

Книга современных чешских и болгарского историков философии выходит за рамки своего названия. Ее авторы не ограничиваются только лишь ХХ веком, рассматривая наряду с ним предшествующее столетие в лице славянофилов и таких мыслителей, как например, Владимир Соловьев. В свою очередь, собственно ХХ век представлен на страницах монографии не только теологами, отцом Георгием Флоровским или матерью Марией (Скобцовой), но и философами Николаем Бердяевым, Львом Зандером и рядом других.

Исследователей интересует анализ религиозно-философских учений и духовно-мистических практик, возникших в дореволюционной России и получивших развитие непосредственно внутри эмиграции или в контексте ее диалога с западной мыслью.

Вероятно, подобный широкий охват предопределил, помимо множества сильных страниц в книге, также наличие в ней слабых мест.

Несомненной удачей монографии является реконструкция диалога европейской религиозной мысли с русской. Ученые пишут о влиянии протоиерея Георгия Флоровского на формирование «католического обновленческого движения» Nouvelletheologie («Новая теология») и, в частности, на иезуитов Жана Даниэлу и Анри де Любака. В наследии автора «Путей русского богословия» исследователи обращают внимание на концепцию неопатристического синтеза, «непрекращающегося творческого возвращения к синтезу отцов церкви».

Не менее ценен рассказ о влиянии исихазма на западную теологию и, в частности, на таких богословов, как Каллист (Уэр) или Лев (Жилле), которые познакомились с этим течением в православии через Содружество св. Албания и прп. Сергия, труды Флоровского.

Касаясь софиологии, авторы фиксируют течения внутри концепции. Так, например,

«Сергий Булгаков воспринял от Соловьева жажду пережитого мистического опыта и метафизического выражения «всеединство». Но он не согласился с представлением Соловьева о преодолении противоположностей ни методологически, ни в экклесиологическом выражении. Вместо этого он использовал понятие, которое радикальным способом повлияло на дальнейшее развитие богословия, — антиномия».

Вместе с тем, непонятен рассказ ученых о славянофилах. Во-первых, как представляется, он не относится напрямую к теме книги (в том числе в контексте его связи с исихазмом), а во-вторых, исследователями никак не обозначено влияние философов (за исключением, пожалуй, Алексея Хомякова) на последующую мысль.

Также представляется неполным и рассказ о Николае Бердяеве. Авторы достаточно подробно раскрывают его концепцию, но опять же не касаются, как последняя сказалась на учениях западных теологов и философов.

Впрочем, несмотря на замечания, саму идею книги, призванную содействовать «реабилитации православного богословия в ХХ веке на Западе», нельзя не приветствовать.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».