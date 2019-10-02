Токио, , 21:39 — REGNUM Японская межпланетная станция «Хаябуса-2» подошла к астероиду Рюгу и сбросила на его поверхность роботизированный ровер MINERVA-II2, сообщает 2 октября пресс-служба японского космического агентства JAXA.

Подготовку к высадке «астероидохода» на поверхность космического тела аппарат начал ещё 28 сентября.

Напомним, астероид Рюгу движется в космическом пространстве между Марсом и Землей. Японский космический зонд отправили к нему в декабре 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта на поверхности астероида Рюгу были обнаружены минералы с атомами кислорода и водорода, способные стать водой.

Японский зонд «Хаябуса-2» в июле текущего года уже совершал посадку на поверхность астероида, выбив искусственный кратер для сбора пород.

Учёные считают, что изучение этих пород даст информацию о возникновении и развитии Солнечной системы.

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