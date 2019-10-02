Кольцово, Новосибирская область, , 16:39 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии в наукограде Кольцово получит деньги на на борьбу с лихорадкой Эбола, сообщают «Вести Новосибирск».

СМИ уточняет, что правительство России выделило Роспотребнадзору около 400 млн рублей, которые в 2019 и 2020 годах будут разделены между саратовским противочумным институтом и кольцовским «Вектором».

"Финансирование пойдёт на оказание консультативно-методической, научной и материально-технической поддержки Демократической Республике Конго, где отмечена вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола», — уточняют «Вести Новосибирск».