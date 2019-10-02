Потсдам, Германия, , 13:29 — REGNUM Обвал индонезийского вулкана Кракатау и последовавшее в результате этого цунами в 2018 году можно было спрогнозировать с помощью определённых изменений его склонов и активности магматической камеры вулкана. Статью с такими выводами ученых опубликовал 2 октября научный журнал Nature Communications.

«Изучая данные, собранные перед началом извержения, мы впервые проследили за тем, как происходит эрозия склона вулкана и поняли, что указывает на начало этого события», — приводит издание слова одного из авторов данного исследования, геолога из потсдамского Немецкого центра исследования Земли Томаса Вальтера.

Также учёный выразил уверенность, что замеры по такому методу смогут в дальнейшем лучше предсказывать поведение подобных Кракатау вулканов.

При этом обвал склона индонезийского вулкана не стал сюрпризом для ученых, однако они не смогли его точно предсказать из-за отсутствия опыта наблюдений за такого рода катаклизмами и также не смогли предсказать цунами, которое унесло жизни 430 человек.

Группа ученых во главе с Вальтером попробовала восстановить недостаток опыта наблюдения за такого рода явлениями с помощью сбора и анализа данных со спутников, сейсмографов, датчиков температур и инфразвука, а также дронов перед извержением и анализа состава пород, собранных уже после обвала вулкана и обрушения цунами. В результате выяснилось, что признаки сползания склона Кракатау в море начались задолго до самого извержения.

Отметим, вулкан Кракатау в Индонезии является одним из самых известных очагов геологической активности на планете. В настоящее время он располагается в центре одноименного островного архипелага, возникшего в 1883 году в результате того, что Кракатау буквально взорвался и уничтожил остров, на котором находился.