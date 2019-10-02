Москва, , 12:53 — REGNUM Разные методы выращивания организмом зубов, как альтернативе более традиционным зубным имплантатам, были придуманы учёными разных стран в последние полтора десятка лет и прогнозировалось, что они войдут в обычную медицинскую практику в течение пары десятилетий.

Как пишет в своем материале о том, насколько это удалось воплотить в жизнь за прошедшее время РИА Новости, первые зубы из стволовых клеток получилось вырастить у крыс ещё в 2002 году.

Однако только в 2013 году исследователи из Института биомедицины и здравоохранения в Гуанчжоу с помощью выделенных из человеческой мочи индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, способных трансформироваться в ткань любого типа, смешав их с биоматериалами, смогли получить человеческие зубы.

Примерно в то же время в Королевском колледже в Лондоне смогли получить химерные получеловеческие-полумышиные зубы. Однако оба эти метода оказались слишком дорогими, сложными и непредсказуемыми.

Также учёными из Колумбийского университета США в этот же период была разработана методика наращивания зуба самим организмом. На месте удаленного зуба устанавливали напечатанный на 3D-принтере каркас из полимеров и гидроксиапатита (кальцийсодержащего минерала) с закрепленными на нем молекулами факторов роста и белков BMP7. С помощью этого метода исследователям смогли создать зубные структуры у 22 крыс и одного добровольца-человека, однако это не было полным восстановлением зубов.

Кроме этого, британские ученые предложили технологию выращивания новых зубов с помощью стволовых клеток из оснований зубов, которые могут генерировать все типы зубной ткани. В 2014 году исследователи Гарвардского университета разбудили эти стволовые клетки у мышей с помощью ультразвука, получив все виды зубной ткани, но не сумев получить полноценный зуб.

Спустя пять лет ученые из Плимута сделали предположение, что для успеха этого эксперимента не хватило повышенной активности нескольких генов и сигнальных молекул, управляющих ростом зубов и в первую очередь — белковой сигнальной молекулы Dlk1. Когда ученые заполнили отверстия в зубах крыс смесью, которая содержала Dlk1, уже через несколько дней у подопытных животных зажили пульпы и восстановился дентин. Планируется провести в ближайшее время испытание данной методики на людях.

В России созданием мышиных зубов из зубного зачатка, взятого у эмбриона, занимаются исследователи из лаборатории клеточной биотехнологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Такие зубы прекрасно приживаются на месте удаленных и помогают учёным понять как растет зуб и у человека.

При этом ученые из Дальневосточного федерального института, вместе с японскими специалистами, определили, что вырастить полноценный человеческий зуб из одних стволовых клеток невозможно и тут требуются другие клетки, которые отвечают за формирование разных частей зачатка зуба.

В настоящее время ученым удалось создать гораздо более прочные, чем вначале, зубы, приживающиеся в челюстях животных. И хотя речь пока не идет о массовых экспериментах с участием людей, можно предположить, что в ближайшее десятилетие в данной области произойдёт быстрый прогресс.