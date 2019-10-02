Кызыл, , 12:41 — REGNUM Изменение климата в 2019 году привело к серьёзному росту смертности молодых хищных птиц в Южной Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе российcкого отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В частности, по признанию экспертов организации, «ужасной» была погода в Туве — похолодание с градом и грозой в июне. Это прямо или косвенно стало причиной гибели большого количества хищных птиц. Также неблагоприятно на численность птиц отразился дым лесных пожаров, охвативших прошедшим летом многие сибирские регионы.

«Птицы плохо видели добычу, грызунов, с воздуха, им приходилось охотиться на земле. Эффективность такой охоты оказалась низкой, что привело к гибели большого количества молодняка хищных птиц, трупы которых мы часто встречали во время летних экспедиций», — отметил орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игорь Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, а также отсутствие кормов заставило медведей мигрировать из Забайкалья в сторону озера Улан-Удэ. Кроме того, участились случаи выходов медведей к населённым пунктам и животноводческим стоянкам.

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