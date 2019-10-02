Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 12:05 — REGNUM Череп кита-нарвала с рогом весом 20 кг и размером с человеческий рост обнаружили сотрудники национального парка «Русская Арктика» на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа — череп кита-нарвала с рогом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в национальном парке.

За десятилетнюю историю существования нацпарка это — второе столь масштабное обнаружение останков китообразных. Впервые рог нарвала был найден учеными на острове Скотт-Келти Земли Франца-Иосифа в 2013 году. Однако образец был слишком старым, это были ископаемые останки животного, найденного высоко на древней морской террасе.

«Все, что связано с нарвалами, и вообще с китообразными, в северо-западной части Баренцева моря, это очень интересно. Потому подобные находки чрезвычайно ценны для науки, — считает заместитель директора национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин, — Сбор костных останков нарвалов и других видов китообразных — явление крайне редкое, так как животные, как правило, умирают в воде, и могут или затонуть, или их может выбросить волна на удалённое место суши, которое человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью».

Сейчас останки арктического единорога изучают биологи и генетики, впоследствии находка станет экспонатом музея национального парка «Русская Арктика» в Архангельске.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году членам экспедиции «ТРАНСАРКТИКА» удалось обнаружить в районе Земли Франца-Иосифа целые семьи китов-нарвалов. Собранная учеными информация стала прорывной, поскольку до сих пор местом обитания этих млекопитающих всегда были воды Канады и Гренландии.