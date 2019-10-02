Москва, , 09:58 — REGNUM Учёные определили города России на границах вечной мерзлоты, в которых происходит наиболее её быстрое таяние. Это следует из данных доклада «Океан и криосфера в меняющемся климате», опубликованного в конце сентября.

По данным учёных, самое быстрое таяние вечной мерзлоты в настоящее время происходит в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

При этом отмечается, что к 2100 году мерзлота может оттаять на 3−4 метра на половине российской территории, и что таяние это будет идти по её краям. В результате этого таяние вечной мерзлоты и потепление может достичь через несколько десятков лет таких северных городов, как Ингарка, Магадан и Якутск.

Также уточняется, что таяние вечной мерзлоты будет оказывать влияние на климат выбросами в атмосферу оттаявших метана и углекислого газа, что может привести к парниковому эффекту и каскадному эффекту потепления.