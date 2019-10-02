Москва, , 09:55 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками связи «Гонец-М» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области намечен на 29 ноября. После этого использование данной модели не планируется, передает 2 октября ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора АО «Спутниковая система «Гонец» Олега Химочко.

Отмечается также, что запуск могут перенести на 20−29 декабря. Решение об этом должны принять в течение нескольких ближайших дней. Химочко сообщил, что для его компании перенос срока на месяц не имеет принципиального значения.

Как передавало ИА REGNUM, данные спутники изначально планировалось вывести на орбиту в конце текущего года ракетой «Союз — 2.1б», однако в конце сентября появились сообщения, что старт будет перенесен на лето 2020 года.

Стоит отметить, что ракета-носитель «Рокот» создана на базе советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н. Коммерческие запуски с ее помощью осуществляются с 2000-го года. От данной модели не отказываются совсем. Вместо нее планируют использовать модернизированный вариант «Рокот-2».