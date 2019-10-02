Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Пыль от падения гигантского метеорита в Атлантический океан 66 млн лет назад могла достичь Луны. Об этом 2 октября сообщило издание The New York Times со ссылкой на руководителя группы ученых исследовавших кратер Чиксулуб, который образовался после падения метеорита, морского геолога Шона Гэлика.

«Практически наверняка часть обломков, образовавшихся при катаклизме, вызванном падением метеорита, достигла Луны», — заявил Гэлик.

Также сообщается, что исследование кратера Чиксулуб, расположенного у побережья полуострова Юкатан и имеющего диаметр 180 км, проводилось по международной программе изучения океанов (International Ocean Discovery Program). В ходе него учёными было проведено бурения склонов картера, а затем поднятые со дна образцы были изучены при помощи чувствительного магнитометра и компьютерной томографии.

Отметим, согласно результатам более ранних исследований, метеорит диаметром от 7 до 14 км упал на Землю около 66 млн лет назад, что привело к резкому изменению климата в сторону похолодания и гибели множества видов, населявших в то время планету животных, и в том числе динозавров.