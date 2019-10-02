Канберра, , 08:23 — REGNUM Учёные из Австралии и США обнаружили, что в Восточной Антарктике от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг, которому дали название D-28, сообщается в пресс-релизе Антарктической программы правительства Австралии.

Учёные заметили, что ледник раскололся, во время анализа спутниковых фотографий от 26 сентября. Масса возникшего в результате раскола айсберга равняется примерно 315 млрд тонн, размеры его — 50×30 километров, а площадь — 1636 квадратных км, что приблизительно на 200 квадратных км больше Санкт-Петербурга.

Откол произошёл в районе, известном как «Loose Tooth» («Шатающийся зуб») шельфового ледника Эймери, за которым исследователи Антарктиды «присматривают» уже 20 лет.

По словам профессора американского Океанографического института Скриппса Хелены Аманды Фрикер, трещина на передней части ледника была обнаружена ещё в начале 2000-х годов. Тогда прогнозировали, что откол произойдёт в период с 2010 по 2015 год. Однако айсберг откололся вовсе не там, где ждали учёные, и заметно позже.

Исследователи подчёркивают, что причиной откола айсберга отнюдь не стало изменение климата. Напротив, это самое банальное явление, происходящее регулярно, каждые 60−70 лет.

Кроме того, исследователи заверили, что откол айсберга не повлияет на повышение уровня Мирового океана.