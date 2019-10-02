Гамильтон, Канада, , 07:45 — REGNUM Учёные из Университета Макмастера (Канада) не рекомендуют ценителям красного мяса отказываться от любимого продукта, опасаясь за состояние своего здоровья. Об этом пишет Medicalxpress.

Исследователи провели анализ результатов двенадцати научных работ с участием в экспериментах около 55 000 человек.

В итоге учёные не обнаружили никакой связи между употреблением в пищу мяса и шансами заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и раком.

При этом три исследования доказывают, что употребление трёх порций красного мяса (не больше) может быть связано с небольшим снижением риска недугов.

Учёные обращают внимание, что это не просто новое исследование, рассматривающее риски, связанные с красным и обработанным мясом, а серия тщательных и очень серьёзных систематических обзоров.

Теперь у исследователей есть данные и рекомендации, которые они считают наиболее обоснованными и надёжными, чем когда-либо.