Якутск, , 07:11 — REGNUM Учёные отмечают, что процесс изменения климата уже начался, особенно он заметен в пяти территориях РФ на границе мерзлоты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Исходя из доклада «Океан и криосфера в меняющемся климате», самое быстрое таяние происходит в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.

По заключению экспертов, к 2100 году мерзлота может оттаять на 3−4 метра на 50% территории России. И таять она будет по краям. Через несколько десятков лет потепление подойдёт к совсем северным городам — Якутску, Магадану и Ингарке.

Как сообщало ИА REGNUM, вечная мерзлота ежегодно протаивает глубже, поэтому повышается уровень выбросов метана в атмосферу.