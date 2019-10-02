Улан-Удэ, , 05:25 — REGNUM Российские учёные впервые осуществляют перевод старинного трактата «Дайчин улсын монголын магад хууль» на русский язык. Доклад об этом был сделан на IV Международном конгрессе средневековой археологии Евразийских степей в Улан-Удэ, пишет журнал «Наука в Сибири».

На конгрессе «Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований» были представлены предварительные результаты реализации трёхлетнего проекта, посвящённого изучению древних народов и империй Внутренней Азии.

Российские учёные рассказали о работе с древним монгольским письменным источником. По их словам, часть текста памятника «Дайчин улсын монголын магад хууль» («Правдивые записи о монголах Цинской империи»), посвящённая первым правителям маньчжурской династии, была переведена со старописьменного монгольского языка на русский.

По мнению директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) члена-корреспондента РАН Николая Крадина, комментированные переводы этого памятника должны войти в классику российского востоковедения.

Также он рассказал об итогах реализации проекта и выразил надежду, что грант продлят ещё на два года. Тогда, по его словам, учёные сконцентрируются только на самых фундаментальных исследованиях. Будет написано несколько серьезных обобщающих книг.