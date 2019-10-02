Улан-Удэ, , 04:51 — REGNUM Российские археологи представили новые данные с раскопок единственного найденного на сегодняшний день города хунну на IV Международном конгрессе средневековой археологии Евразийских степей, прошедшем в Улан-Удэ, сообщает издание «Наука в Сибири».

Конгресс «Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований» был посвящён представлению предварительных результатов реализации трёхлетнего проекта, посвящённого изучению древних народов и империй Внутренней Азии.

Одним из самых ярких памятников, который позволил учёным получить новые интересные данные о жизни хунну, стало Иволгинское городище. Его начали изучать ещё в 20-х годах прошлого века, но археологи решили снова обратиться к изучению Иволгинского городища, чтобы на основе современных методов получить новые результаты. Работы на городище проводятся с 2017 года и уже дали интересные результаты.

Кроме разных мелких бусин и других археологических артефактов там было найдено очень много костей мелких животных и рыб, зёрен. Современные методы изучения находок дадут возможность историкам реконструировать схему жизнеобеспечения того времени — климат, природную среду, хозяйство. Обнаруженные на Иволгинском городище свидетельства земледелия (орудия, ячмень, просо) стали ещё одним свидетельством того, что жившие здесь люди вели оседлый образ жизни.

Геофизические исследования помогли выявить планиграфическую структуру древнего поселения. Оно оказалось полноценным городом, крупным по меркам того времени, с населением в несколько тысяч жителей. Жилую застройку окружала система укреплений: несколько валов и рвы между ними. Город обладал компактной застройкой, имел чётко выраженные улицы, идущие несколькими рядами. Причём жилища разного статуса располагались рядом друг с другом, что показывает отсутствие кварталов богатых и бедных, население жило вперемешку.

Интересной находкой, указывающей на контакты с другими регионами, стали морские раковины каури. Во времена хунну они, возможно, использовались в качестве товарных денег. Причём были найдены и реплики раковин (сделанные из других материалов, но похожие на них предметы) — литые бронзовые, либо изготовленные из толстых стенок более крупных раковин способом обтачивания. Такие ракушки имели широкую географию распространения ещё в каменном веке.

Также велись раскопки уникального хуннского могильника Нур-Тухум в Бурятии. Археологи нашли весьма любопытные хуннские погребения, в том числе ребёнка, похороненного в сосуде. Исследовали также и многие другие памятники, провели разведочные работы для выявления новых объектов. На основе всех известных на сегодняшний день поселений и городищ учёные составляют атлас древних и средневековых городов Внутренней Азии.