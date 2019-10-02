Циндао, Китай, , 02:03 — REGNUM Китайское океанографическое судно «Синянхун 01» вернулось в порт Циндао провинции Шаньдун на востоке КНР после завершения 10-й арктической исследовательской экспедиции, сообщает агентство Синьхуа.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметили в Министерстве природных ресурсов КНР, команда ученых пробыла 49 дней в море и прошла более 10 300 морских миль, достигнув отметки 76,02 градуса северной широты. Впервые судно проводило исследования в арктических водах.

Команда провела серию исследований, включая траление, сбор проб и использование китайского подводного глайдера «Хайянь» для наблюдения и мониторинга за окружающей средой Арктики.

Были проведены исследования на востоке Берингова моря и на севере Тихого океана, расширив изучение Китаем Арктики и не только. Судно вышло на миссию 10 августа и вернулось в порт Циндао 27 сентября.