Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Американские учёные из Университета Говарда обнаружили, что мускулатура эмбриона очень напоминает строение мышц синапсид, древних предков млекопитающих, сообщает 1 октября phys.org.

Исследователи под руководством доктора Руи Диого выяснили, что мышц у зародыша на некоторых этапах его развития больше, а строение их сложнее, чем у взрослого человека. Что любопытно, мускулатура эмбриона очень напоминает реконструированное палеонтологами строение мышц синапсид, которые являются предками млекопитающих и жили на рубеже палеозойской и мезозойской эр.

Такие детальные исследования стали возможны благодаря новым технологиям УЗИ, позволившим строить трёхмерные изображения высокого разрешения.

На руках и на ногах из 30 мышц, сформировавшихся в течение шести недель развития плода, треть пропадает через 13 недель. Это примерно соответствует тому, что произошло в ходе нашей эволюции.

Неожиданным оказалось то, что некоторые из этих мышц были замечены даже у плодов в возрасте 11,5 недель, что удивительно поздно для развития атавизмов.

Любопытно, что некоторые атавистические мышцы впоследствии встречаются у взрослых либо в виде анатомических изменений без видимого влияния на здоровье, либо в результате врождённых пороков развития. Это подтверждает теорию, согласно которой мышечные изменения и патологии могут быть связаны с задержкой или остановкой эмбрионального развития.

Синапсиды — группа четвероногих позвоночных, традиционно считавшаяся подклассом (а ранее — отрядом) пресмыкающихся. В последнее время наметилась тенденция, выносящая синапсид в отдельный класс, и объединяющая их в большей степени с млекопитающими, чем с крокодилами, варанами и прочими пресмыкающимися. Палеонтологи сходятся во мнении, что именно они и были давними предками млекопитающих, а значит — и нашими.