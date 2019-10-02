Москва, , 01:08 — REGNUM Российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» фактически достигла точки Лагранжа и в ближайшее время приступит к работе в оптимальных условиях. Об этом рассказал 1 октября заместитель директора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос».

Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» с отечественным телескопом ART-XC на борту уже достигла района точки ЛагранжаL2, в 1,5 млн км от Земли. В данный момент она формирует свою орбиту вокруг этой точки. С помощью российского телескопа ART-XC, работающего в рентгеновском диапазоне, учёные планируют получить первую подробную карту вселенной этого диапазона.

Доктор физико-математических наук Александр Лутовинов сообщил корреспондентам: «формально можно сказать», что обсерватория уже достигла точки Лагранжа. Она удалилась на расстояние около 1,7 млн км от Земли и в данный момент формирует орбиту. Планируется, что в конце октября — начале ноября телескоп начнёт сканирующие наблюдения после стабилизации орбиты.

Рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Её основная задача — составление обзора всего неба в мягком рентгеновском диапазоне.

В июле этого года ученым с помощью российского телескопа ART-XC уже удалось получить первое изображение от «Спектра-РГ» — снимок пульсара Центавр Х-3.

Лутовинов рассказал также о наблюдениях пульсара в Крабовидной туманности в нашей галактике. Также ART-XC отсканировал центральную область Млечного Пути.

Точки Лагранжа — это точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, не испытывающее воздействия никаких других сил, кроме гравитационных, со стороны двух первых тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.