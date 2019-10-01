Москва, 1 октября 2019, 17:21 — REGNUM «Спасибо REGNUMу», — заявил сегодня на пресс-конференции в Москве президент Российской Академии наук Александр Сергеев. Глава РАН поблагодарил ИА REGNUM за публикацию о докладе Комиссии по борьбе с фальсификацией науки и научных данных РАН. В ней сообщалось о том, что Президиум ничего не знал о предполагаемой публикации этого доклада, хотя Комиссия была обязана его с ним ознакомить.
Глава РАН сообщил, что отделения Академии наук проанализируют информацию, которая содержится в докладе Комиссии. А там, напомню, более полусотни фамилий ученых — кандидатов в академики РАН, выборы которых состоятся в конце осени. Есть и институты, обвиненные в пособничестве лжеученым и плагиаторам: их тоже немало, в основном, в гуманитарной сфере — социология, история, философия, экономика.
Нельзя ли предположить, что спешка Комиссии с публикацией может быть как-то связана с черным пиаром в свете грядущих выборов в Академию? Этот вопрос и был задан ИА REGNEM президенту РАН.
Глава научной элиты России посетовал на то, что стремление к открытости и прозрачности не всегда оборачивается плюсом.
Президент РАН еще раз выразил благодарность ИА REGNUM за публикацию сюжета об ошибке Комиссии. В том, что она есть — никто, конечно, не сомневается. Да, данные можно проверять, анализировать. Что-то может подтвердиться, что-то нет. Но делать достоянием общественности «жареные факты», стремясь побыстрее «раздеться», а точнее, разделаться с кандидатами в академики накануне выборов в РАН — это прямое нарушение не только положения о работе Комиссии. Это противоречит элементарным этическим нормам. Знать о которых обязан не то что ученый-академик, а любой человек, даже школьник, ябедничающий на соседа по парте ради хорошей отметки.
Елена Ковачич