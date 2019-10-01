Москва, , 14:26 — REGNUM Роскосмос планирует расширить финансирование космической промышленности. Об этом 1 октября журналистам рассказал глава космической корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем расширить финансирование отрасли за счет тех заказов, которые идут по линии самого Роскосмоса», — заявил глава корпорации.

Рогозин также рассказал, что планируется расширить программу космических исследований и программу диверсификации. Он отметил, что в отрасли нет никаких сокращений, а темпы роста достаточно серьезные.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября генеральным директором и главным финансовым директором Роскосмоса стал Юрий Росляк. До назначения в Роскосмос он состоял на должности аудитора Счётной палаты.