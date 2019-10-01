Вашингтон, , 12:35 — REGNUM В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг площадью более 1 580 квадратных километров. Как свидетельствуют данные со спутников, это произошло 24−25 сентября, сообщает телеканал TRT World.

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Айсберг, толщина которого достигает 210 метров, поучил название D28. Вес отколовшейся льдины составляет 315 млрд тонн.

https://twitter.com/Scripps_Ocean/status/1178836395298676736

Учёные отмечают, что это событие является частью нормального цикла шельфовых ледников и не связано с изменением климата.

«Очень важно, чтобы общественность не была сбита с толку и не подумала, что это следствие изменения климата», — подчеркнула профессор Института океанографии имени Скриппса в Калифорнийском университете Аманда Фрикер.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад учёные из британского университета Суонси заявили о высокой вероятности того, что уже в ближайшем будущем от Антарктического ледяного щита может отколоться самый большой в мире айсберг площадью около 5 тыс. кв. км. При этом исследовали не видят никаких способов предотвращения образования ледника. Ученые считают, что отделение ледника может привести к резкому повышению уровня моря. При этом они отметили, что этот процесс обусловлен глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.

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