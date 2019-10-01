Штат Калифорния, США, , 12:13 — REGNUM Американские учёные доказали, что асоциальные черты характера никак не коррелируют с предпочтением «бунтарских» жанров кино и музыки, об этом сообщает статья, опубликованная в журнале Psychology of Music.

Еще в середине ХХ в. психологи предположили, что определенные черты характера можно связать с любовью к тому или иному жанру музыки и кинематографа. Отсюда легко аппроксимировать, что пристрастие к фильмам ужасов и боевикам, к панк-року или рэпу, где часто фигурируют сцены насилия, может коррелировать с дезадаптивными чертами личности, такими как склонность к конфликтам и агрессивность.

Однако это предположение оказалось ошибочно: авторы новой статьи заключили, что любовь к панку, рэпу, рейву, тяжелому металлу и другим «бунтарским» жанрам нельзя связать с негативными чертами личности.

Павел Благов и его коллеги из Уитмен-колледжа исследовали 379 добровольцев — американцев обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет. Ученые выяснили их пристрастия в музыке и кино, а также важнейшие черты характера и склонность к психопатическим проявлениям.

Никаких ярко выраженных корреляций обнаружено не было, хотя люди, проявляющие невротичное, агрессивное и эксцентричное поведение, чаще предпочитают «консервативные» стили музыки, такие как кантри и госпел, и романтические героические фильмы.

Как рассказал Благов, это вовсе не означает, что, выяснив пристрастия в музыке и кино, мы сможем надежно предсказать характер, насколько человек непредсказуем, доминантен или агрессивен. Корреляции существуют на популяционном уровне, но использовать их для анализа характера отдельных людей нельзя.