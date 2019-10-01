Москва, , 11:11 — REGNUM АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») завоевал три награды ежегодного Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». Конкурс проводится Российским союзом химиков и был приурочен к 22-ой Международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2019».

АО «Апатит» первенствовал в номинациях «Информационная открытость» и «Безопасность на производстве» конкурса «Рейтинг безопасности». А корпоративный интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» признан лучшим в специальном этапе конкурса «Лучший реализованный проект года».

Организатором конкурса, наряду с РСХ, выступили Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Конкурс получил международное признание и отмечен в программах Европейского Совета химической промышленности (CEFIC).

«Развитие культуры безопасности, системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды имеет важнейшее значение для всех предприятий ФосАгро. Мы стремимся привить такую культуру производственной безопасности, когда люди не боятся говорить открыто о потенциально опасных факторах производства, возможностях для оптимизации в области безопасности. Эта работа приносит свои плоды, но мы продолжаем искать новые методы и применять наилучшие практики в этой области. В основе этих усилий лежит убеждение, что труд должен быть безопасным», — отметил генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко.

Лауреаты конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» получили рекомендации для представления своих практик на мероприятиях авторитетных международных организаций CEFIC и ICCA (Международный совет химических ассоциаций).

В выставке «Химия-2019», которая прошла во второй половине сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, приняли участия 250 компаний из 19 стран. За время её работы стенд ФосАгро, который пользовался на выставке особой популярностью, посетили свыше тысячи человек. Среди них — почетные гости мероприятия: статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, директор департамента химико-технологического комплекса биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов, президент РСХ Виктор Иванов и заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Посетители стенда компании могли с помощью очков виртуальной реальности оказаться в кабинете великого русского ученого Д.И. Менделеева и, воспользовавшись конструктором формул удобрений ФосАгро, почувствовать себя настоящими химиками. Гости стенда могли попробовать 7 разновидностей безалкогольных коктейлей, изготовленных по правилам молекулярной кухни в химическом баре, работавшем для посетителей выставки.

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