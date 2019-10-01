Москва, , 09:46 — REGNUM Таяние мировых ледников в меньшей степени отразится на России, чем на других странах, и не станет для российских рек катастрофой. Об этом рассказал гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

Эксперт прокомментировал недавний доклад МГИЭК, в котором говорится о возможном уменьшении горных ледников к 2100 году на 80%. Ледники служат основной подпиткой для рек в тропических районах в сухой сезон, тогда как в России осадки в горах распределены равномернее, и изменение стока за счет таяния ледников будет менее выраженным.

«Самое большое влияние таяние горных ледников окажет на города и населенные пункты, источником воды для которых были горные реки», — пояснил эксперт РИА Новости.

Так, к 2050 году масса кавказских ледников сократится вдвое. Эльбрус лишился 23% ледниковой массы с 1997 года. Ледниковое питание имеет большой вес для Средней Азии, но меньший — для питания рек Кавказа, с этой точки зрения РФ находится в более выгодной ситуации. Крупнейшие реки страны Волга и Лена питаются от таяния снега, дождей и грунтовых вод.

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