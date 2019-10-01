Пальма-де-Майорка, Испания, , 01:27 — REGNUM Морские археологи Института морских археологических исследований Балеарских островов нашли у побережья острова Майорка затонувшее древнеримское судно III века нашей эры. По мнению учёных, грузом корабля было вино, рыбный соус гарум и оливковое масло с юга Иберийского полуострова, сообщил Институт на своей странице в Facebook.

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В июле 2019 года жители Пальмы-дель-Майорки обнаружили на морском дне осколки керамики и сообщили в Институт морских археологических исследований Балеарских островов. Археологи заинтересовались находками, провели разведку дна в этом районе и нашли фрагменты римского грузового судна второй половины III века длиной около десяти метров и шириной примерно пять метров. Учёные обнаружили не менее сотни прекрасно сохранившихся амфор.

По мнению сотрудников Института, грузовое судно шло из южной Испании, гружёное оливковым маслом, вином и гарумом (рыбный соус, очень ценимый жителями Рима). Пока неясно, как учёные узнали о содержимом амфор, но можно предположить, что они идентифицировали содержимое сосудов по надписям на амфорах.

Прекрасная сохранность сосудов с грузом позволяет предположить, что не буря была виной его гибели. Пока их очищают от морской соли, чтобы затем провести исследование как самих амфор, так и их содержимого.

За несколько лет до этой находки в Лигурийском море было обнаружено другое римское транспортное судно, перевозившее гарум и вино с Иберийского полуострова в Рим. Примечательно, что он нёс на борту амфоры особого типа, специально изготовленные для транспортировки гарума.

В VIII веке до нашей эры на Майорке высадились финикийцы и основали на ней несколько колоний. Продолжительный период островом владел Карфаген, однако после Второй Пунической войны он потерял почти все свои колонии.

В 123 году до нашей эры Майорка вместе с другими островами Балеарского архипелага была захвачена Римом. Тогда жители этих островов промышляли пиратством, а Рим стремился иметь надёжный морской путь между Испанией, откуда везли золото, серебро, свинец и олово, а также пшеницу, оливки, виноград и гарум, и своими италийскими территориями.