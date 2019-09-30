30 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Историком препарируются разнообразные мифы, возникшие вокруг коллаборации (власовцы — «жертвы» СС, проблема насильственной депортации). В значительной степени они были созданы самими предателями, с целью максимального дистанцирования от недавних нацистских хозяев и создания реноме либералов перед своими новыми хозяевами в период «Холодной войны» с Советским Союзом.

Михаил Федоров, , 21:32 — REGNUM



Андрей Мартынов. По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация. М.: Вече, 2019

Андрей Мартынов. По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация. М.: Вече, 2019

Новая книга обозревателя ИА REGNUM Андрея Мартынова рассматривает одну из наиболее болезненных тем в истории Великой Отечественной войны. Она касается сотрудничества части советских граждан и русских эмигрантов с нацистами.

Историком препарируются разнообразные мифы, возникшие вокруг коллаборации (власовцы — «жертвы» СС, проблема насильственной депортации). В значительной степени они были созданы самими предателями, с целью максимального дистанцирования от недавних нацистских хозяев и создания реноме либералов перед своими новыми хозяевами в период «Холодной войны» с Советским Союзом.

Одновременно, Мартынов затрагивает малоизученные сюжеты, связанные с коллаборантами или дополняет уже известные новыми подробностями, на основе своих занятий в различных архивах (1-я Русская национальная армия, участие ВС КОНР в боях против Красной армии).

Так историк опровергает мнение о непричастности вошедших в состав власовской армии солдат и офицеров к карательным акциям. За большинством из них тянулся кровавый след, ведь в ВС КОНР вошли такие соединения как части 29-й дивизии СС бригадефюрера Бронислава Каминского (ей в книге посвящена отдельная глава). Напомню, что СС является преступной организацией, осужденной Нюрнбергским трибуналом. Так вот, каминцы вели антипартизанскую борьбу в Локте, Лепеле, а затем участвовали в подавлении Варшавского восстания. В ходе проводимых ими акций гибли не только народные мстители, но и не причастное к движению Сопротивления население. Одновременно армия предателей пополнилась остатками нескольких «восточных батальонов», набранных из советских граждан (308-й, 653-й, 654-й, 752-й и др.), также сражавшихся с партизанами, а чаще с мирным населением, и отдельными офицерами из других карательных структур. Например, ближайший сподвижник генерала (по линии пропаганды) генерал-лейтенант Георгий Жиленков и начальник его личной канцелярии полковник Константин Кромиади в свое время были руководителями недоброй памяти Русской национальной народной армии, а предшественник Кромиади по его должности подполковник Михаил Калугин служил в бригаде СС «Дружина» (о ней см. тут).

Впрочем, и окружавшие Власова немцы были не хуже. Так, курировавший генерала по линии СС оберфюрер Эрхард Крегер запомнился многим по массовым расстрелам в Прибалтике.

Из приводимых в книге Мартынова сюжетов, обращает на себя внимание ранее мало изученная история батальона «Белые кресты» и реконструкция отношений Власова и Краснова в их борьбе за контроль над казачьими формированиями.

Грустные истории. Но без этих «теней» наше представление о Великой Отечественной войне будет не полным.

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