Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 17:55 — REGNUM Ученые приступили к оценке экологического ущерба, нанесенного архипелагу Земля Франца-Иосифа за многие годы от разлива нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном парке «Русская Арктика».

Разливы нефтепродуктов случались здесь в период эксплуатации полярных станций, военных баз и других объектов (до 90х годов XX века) и привели к загрязнению местности, воздействие которого на экосистемы на настоящий момент плохо изучено. Однако именно этот вид загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, а также морской акватории Северного Ледовитого океана сегодня является основным, наиболее очевидным видом загрязнения на островах архипелага.

Также не изучено влияние нефтепродуктов на экосистемы бессточных водоемов, в которых поступление загрязнения с прилегающей дренируемой территории приводит к накоплению нефтепродуктов, увеличению их концентрации в воде и донных отложениях. Особенно значимо загрязнение водоемов, являющихся источниками водоснабжения для поселков полярных станций и сезонных баз, например, опорных пунктов НП «Русская Арктика» и планируемых приютов для туристов.

Научный проект исследования загрязненных участков на заповедном архипелаге Земля Франца-Иосифа продлится три года. Для мониторинга были выбраны 2 острова архипелага Земля Франца-Иосифа: Земля Александры и Хейса.

К работе по оценке ущерба будут привлечены геологи, химики, биологи, географы. Подобный комплексный подход к изучению последствий загрязнения в условиях арктической пустыни будет применен впервые.

«Задача нашего проекта определить объёмы загрязнения нефтепродуктами почв и грунтов, а также механизмы и маршруты миграции загрязняющих веществ. В результате это позволит оценить воздействие загрязнения на островные экосистемы», — рассказал руководитель проекта, советник директора национального парка «Русская Арктика», Дмитрий Крюков.

Добавим, что работ по изучению экологического ущерба проходит в рамках совместного научного проекта «Чистые Острова» нациоального парка «Русская Арктика» и компании «Роснефть».