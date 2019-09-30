Калининград, , 16:31 — REGNUM На базе БФУ имени Канта в Калининграде стартовали занятия школы Российской академии наук, в которой ученики 7−10 классов калининградского лицея-интерната прослушивают лекции в физико-математической, социо-гуманитарной и химико-биологической областях, сообщила сегодня, 30 сентября, пресс-служба регионального правительства. В работе школы также задействованы площадки детского технопарка «Кванториум» и центра развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта.

Первые лекции прочитали профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Брагина и доктор физико-математических наук, профессор БФУ им. И. Канта Артем Юров. Они будут проходить в еженедельном формате.

Первые слушатели по окончанию лекций распределились по различным мастер-классам в сферах информационных технологий, нейрофизиологии, генетике, астрофизике, игротехнике и физике.