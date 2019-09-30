Москва, , 14:29 — REGNUM Планы по созданию так называемого космического грузовика в России — это прекрасно. После долгого периода рутинных программ на околоземной орбите тема освоения космоса снова входит в моду, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик Алексей Калачев.

«Великие державы по отдельности и вместе объявляют о новых программах освоения Луны и полетов на Марс. США, Европа, Китай и даже Индия включаются в космическую гонку. России, как пионеру космонавтики, важно не отстать и сохранить за собой лидирующие позиции.

Создание многоразовых транспортных кораблей, по всей видимости, будет доминирующим трендом, поскольку в потенциале способно дать существенную экономию на затратах и снизить стоимость доставки грузов на будущие космические базы.

Ценовая конкуренция в космической отрасли фактор немаловажный. С появлением в мире новых космических разработок российский корабль «Прогресс» рискует стать слишком дорогим средством доставки, к тому же устарелым, и потерять позиции на рынке.

Люди, стоящие за новым проектом российского многоразового грузового корабля «Арго», не случайные в космической отрасли. Создатели компании «Международные транспортные космические системы» (МТКС) ранее работали в «S7 Space», конструктором «Арго» станет один из разработчиков корабля «Федерация».

Частная компания будет разрабатывать многоразовый космический грузовик не в одиночку, а в партнерстве с Роскосмосом, Росатомом и Ростехом, поэтому вопросов с финансированием проекта, я полагаю, не будет.

В то же время, менее связанная бюрократическими регламентами госкорпораций компания имеет шансы на успешную реализацию проекта», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более дешевый аналог транспортных космических кораблей намерена разработать частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС).

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