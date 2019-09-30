Москва, , 13:57 — REGNUM Созданный российскими учеными материал — нитрид рения — оказался рекордно стойким к сжиманию. По этому качеству он уступает лишь алмазу, говорится в публикации Nature Communications.

Нитрид рения способен оставаться стабильным комнатной температуре и атмосферном давлении, хотя обычно материалы, полученные при сверхвысоких давлениях, теряют свои свойства при обычных условиях. Вещество получили нагреванием рения в алмазной наковальне до 1700 °C, сжатием до 900 тыс. атмосфер и пропусканием через него азота.

Как пояснил один из авторов работы, сотрудник НИТУ «МИСиС» Игорь Абрикосов, ученые смоделировали поведение материала на суперкомпьютере, и результаты расчетов совпали с экспериментальными данными, объяснив необычные свойства нового материала.

После расчетов выяснилось, что то же вещество можно получить, если вместо азота пропускать через рений соединение аммиака и трех атомов азота. Тогда достаточно сжать рений до 365 тыс. атмосфер. Такой потенциальный способ производства необычного материала является более дешевым.

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