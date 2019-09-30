Красноярск, , 13:20 — REGNUM Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) исследуют спилы 500 деревьев, произраставших на территории современного Ямала более 7000 лет назад. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Работа проводится исследователями лаборатории биогеохимии экосистем Института экологии и географии СФУ. Они предполагают, что анализ годичных колец полученных спилов позволит реконструировать температурные изменения, которые происходили в северном регионе, и на основании полученных данных спрогнозировать будущие изменения климата.

«Исследование годичных колец позволяет сделать выводы о датах и хронологическом порядке событий прошлого, связанных с изменением климата, например, когда в регионе бушевали бури, когда стояли холода, и было ли засушливым лето», — объяснил старший научный сотрудник СФУ Альберто Арзак.

Отметим, необходимый для исследования материал был получен в экспедиции, проходившей с 9 августа по 2 сентября 2019 года. В ней, кроме учёного СФУ, приняли участие исследователи из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта и лаборатории дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН.

Читайте также: В Красноярске представили новейшие технологии зондирования Земли из космоса