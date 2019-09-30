Женева, Швейцария, , 07:40 — REGNUM На сегодняшний день в Европейской организации ядерных исследований (CERN) Россия является лишь наблюдателем, поэтому она не может принимать участие в голосовании и её приглашают только на часть заседаний. Однако в настоящий момент российская сторона рассматривает возможность стать полноправным членом CERN. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила генеральный директор организации Фабиола Джанотти.

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Джанотти пояснила, что преимущество полного членства в том, что страна будет представлена в Совете CERN с правом голоса.

«Членство позволит РФ заключать крупные промышленные контракты с CERN. Это высокотехнологичные контракты, которые доступны исключительно для государств — членов организации», — добавила руководитель организации.

Она подчеркнула, что экономические санкции не помешают России стать полноправным членом CERN, так как они не затрагивают участие российских физиков в новых проектах организации.

«Нет, со стороны CERN никаких санкций нет. Мы сотрудничаем с людьми со всего мира без каких-либо барьеров», — сказала гендиректор организации.

Джанотти также отметила большой вклад, который учёные из России с самого начала сотрудничества (с 1993 года) с организаций вносят в работу CERN.

Разработки предполагают проектирование и строительство CLIC и FCC — линейного и кольцевого ускорителей элементарных частиц, которые со временем смогут заменить Большой адронный коллайдер.

Как сообщало ИА REGNUM, полноправными членами CERN являются 20 стран. У России в организации статус наблюдателя с особыми правами, поскольку российские учёные внесли существенный вклад в сооружение Большого адронного коллайдера, и они имеют право участвовать в экспериментальных программах на равноправной основе со странами-членами CERN.

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