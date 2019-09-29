Стэнфорд, США, , 22:57 — REGNUM Учёные нашли «молекулярный дефект», который позволяет выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях, и вещество, устраняющее эту «молекулярную неисправность». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Медицинской школы Стэнфордского университета.

Причиной болезни Паркинсона является то, что митохондрии в клетках при работе выделяют токсичные продукты обмена веществ, которые повреждают сами митохондрии. В клетках митохондрии находятся привязанными к сетке белковых «дорог». И если митохондрия вышла из строя, то она снимается с «дороги» специальным белком, который удаляет молекулу-адаптер под названием Миро, прикрепляющую митохондрию к сетке.

Учёные обнаружили, что у больных болезнью Паркинсона наблюдается дефект удаления Миро. По этому биомаркеру можно будет на самых ранних стадиях выявить болезнь и начать её лечение.

Затем исследователи с помощью компьютерной программы провели обзор почти 7 млн известных молекул и среди них нашли 11, которые будут «связываться» с Миро таким образом, чтобы облегчить его отделение от митохондрий. Испытания веществ на плодовых мухах показали, что три из четырех веществ предотвращали гибель дофаминергических нейронов и восстанавливали способность мух к лазанию. Однако, отмечают учёные, для того, чтобы готовый препарат стал доступен людям, понадобится ещё несколько лет клинических испытаний.

Напомним, болезнь Паркинсона является вторым по распространённости нейродегенеративным заболеванием, которым болеют более 35 миллионов человек во всем мире.

Она поражает в основном пожилых людей, в мозгу которых происходит отмирание нервных клеток, отвечающих за тонкую настройку движений тела. Когда человек начинает впервые ощущать наступление болезни, около 50% дофаминергических нейронов черной субстанции уже оказывается мертвыми, а болезнь становится необратимой.

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