Москва, , 20:23 — REGNUM Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным источника, встреча с учеными прошла на юге Москвы. Предположительно, Воронцова на протяжении трех часов слушала мнения ученых относительной исследования российского биолога Дениса Ребрикова, чья работа по изменению ДНК подверглась критике в научном издании Nature.

«Она согласилась с тем, что науку остановить нельзя, однако редактирование ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено в государственном», — отмечает источник.

Напомним, Мария Воронцова известный российский эндокринолог, по данным некоторых зарубежных СМИ является родной дочерью президента России. Официальный Кремль данную информацию не подтверждает.

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