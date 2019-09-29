Стокгольм, , 20:37 — REGNUM Учёные выявили природный белок организма, который способен значительно улучшать состояние пациенток при заболеваниях плаценты (преэклампсии) — главной причине смерти беременных и нарождённых детей. Об этом 27 сентября сообщает Medicalxpress.

Беременная женщина (сс) StockSnap

Преэклампсия — это заболевание плаценты (органа в котором растёт ребёнок), возникающее из-за переплетения тканей эмбриона и материнских артерий в плаценте. Болезнь приводит к сильной гипертонии, протеинурии (высокому содержанию белка в моче) и гипоксии плаценты, возникающие после двадцатой недели беременности.

Учёные из Университета Лунда в Швеции обнаружили, что белок альфа-1-микроглобулин при преэклампсии устраняет высокое кровяное давление и утечку белка из почек в мочу. Происходит существенное улучшение работы почек и плаценты, при этом не зафиксированы какие-либо побочные эффекты.

«При преэклампсии клетки плаценты выглядели примерно так, как будто все деревья были унесены штормом, и после обработки альфа-1-микроглобулином они снова встали. Когда я впервые увидел это, я стал сторонником науки!» — рассказал участник исследования Стефан Ханссон.

Отметим, что белок альфа-1-микроглобулин присутствует в плазме крови и некоторых тканях организма человека и относится к семейству транспортных белков. Описаны иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства этого белка. В клинической лабораторной диагностике альфа-1-микроглобулин используется как ранний чувствительный маркер заболеваний почек.

Напомним, по данным шведских ученых, преэклампсия — серьезное расстройство, которое ежегодно поражает около 9 миллионов беременных женщин во всем мире (от 2 до 8% беременностей ежегодно). Ранее, ИА REGNUM, сообщало, что ученые из Хельсинского университета выявили у финских женщин ген, защищающий их от преэклампсии.

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