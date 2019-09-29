Лондон, , 19:01 — REGNUM Учёные обнаружили производимый организмом природный белок, который делает раковые клетки видимыми для иммунной системы человека, а также приводит их к гибели и останавливает рецидивы рака. Об этом 26 сентября сообщает Eurekalert со ссылкой на статью в Британском журнале рака.

Команда учёных из Королевского колледжа Лондона обнаружила вещество, вырабатываемое иммунными клетками, под названием β-галактозид-связывающий белок (βGBP). Эта молекула нацеливает иммунные клетки на борьбу с онкологией, и через запуск стрессовой реакции клеток рака делает их «видимыми» для иммунитета.

В настоящее время для лечения онкологии используются химиотерапевтические средства, которые являются токсичными для всего организма и поражают не только клетки рака. В отличие от них найденный белок обладает избирательным свойством и не затрагивает нормальные клетки.

Более того, βGBP в эксперименте показал высокую эффективность при борьбе с наиболее агрессивными колоректальными раковыми клетками, не реагирующими на современные методы лечения. Таким образом, может быть открыто новое направление в лечении онкологии: прямое избирательное уничтожение раковых клеток и стимуляция иммунной системы от рецидивов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые из Великобритании ранее пришли к выводу, что старение организма человека может стать препятствием для развития онкологических заболеваний, за исключением рака щитовидной железы и рака матки.

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