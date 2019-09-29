Ньюкасл, Великобритания, , 16:32 — REGNUM Учёные обнаружили, что бактерии-возбудители инфекций могут изменять форму, чтобы избежать обнаружения иммунной системой и противостоять антибиотикам. Об этом 26 сентября сообщает Nature Communications.

Открытие может помочь в борьбе с устойчивостью к антибиотикам — одному из самых серьезных угроз для здравоохранения и безопасности человечества по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Учёные из британского Университета Ньюкасла установили, что в присутствии антибиотиков бактерии могут сбрасывать клеточную стенку, которая является мишенью для многих классов антибиотиков. Этот процесс называется переключением в L-форму. Он позволяет бактериям становиться неуязвимыми для антибиотиков и избегать «радара» иммунной системы человека. Бактерии принимают форму сферы, стержня или вовсе становятся бесструктурными.

Исследователи взяли образцы у 30 пожилых пациентов, страдающих от повторяющихся инфекций мочевыводящих путей, и в 29 из 30 проанализированных образцов нашли бактерии, которые перешли в L-форму. С другой стороны, бактерии, лишённые стенок также становятся более уязвимыми для специфических агентов. Осталось найти вещество, которое уничтожить бактерии в L-форме и применить его в сочетании с антибиотиком.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные медицинского центра Университета Теннесси обнаружили, что давно вышедший из применения противоязвенный препарат Мизопростол может спасать при чрезвычайно опасной и устойчивой к антибиотикам внутрибольничной инфекции Clostridium difficile.

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