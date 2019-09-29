Чэнду, Китай, , 16:04 — REGNUM В Чэнду, административном центре провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), был открыт новый научный институт по изучению больших панд, сообщает 29 сентября ИА «Синьхуа».

Новый НИИ будет работать с архивами и наблюдать за генофондом дикой популяции больших панд. Также в задачи института входит разработка технологий защиты и восстановления их естественной среды обитания, способов разведения больших панд в неволе, подготовки животных к жизни в дикой природе. Кроме того, институт будет заниматься борьбой с болезнями панд и выяснением способов их предотвращения.

Институт будет специализироваться на передовых областях знаний в области исследований больших панд и развивать долгосрочные связи и сотрудничество с ведущими исследовательскими институтами и международными организациями.

Планируется, что новое учреждение займётся научным планированием национального парка больших панд. В его задачи войдут экологические исследования, вопросы защиты биоразнообразия, в чём институт будет сотрудничать с лучшими вузами и исследовательскими структурами Китая и других стран.

Новый институт также, по словам директора института Чжан Чжихэ, сосредоточится на общественном развитии и экологическом туризме, имеющих отношение к этому виду животных.