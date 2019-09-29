Москва, , 15:54 — REGNUM Результаты медико-биологического эксперимента «Профлилактика-2», проводимого на борту Международной космической станции, будут использоваться при планировании пилотируемых экспедиций на Луну и Марс. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Эксперимент «Профлилактика-2» проводится на МКС с 2016 года. Целью эксперимента является усовершенствование системы физических тренировок космонавтов в условиях низкой гравитации. Система профилактических мероприятий, разработанная Институтом медико-биологических проблем РАН, включает проведение интенсивных интервальных тренировок, которые позволяют поддерживать физическую работоспособность космонавтов на высоком уровне.

Для дальнейшего улучшения системы тренировок параметры организма космонавтов отслеживаются и во время выполнения физических упражнений, и в состоянии покоя. Для этого используются научные комплексы «Метабол» (определяет уровень метаболического статуса организма), «Миограф» (отслеживает активность и сократительную способность мышц), а также прибор «Аккуспорт» (измеряет содержание лактата в каппилярной крови).

Научные данные, полученные в ходе программы «Профиклактика-2», будут использоваться при подготовке системы физических тренировок для пилотируемой экспедиции на Марс и при освоении Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре космонавт Олег Скрипочка рассказал, что во время очередной долгосрочной экспедиции на МКС будет проведено более 50 научных экспериментов, включая исследования с 3D-биопринтером и эксперимент «Биомаг-М».

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