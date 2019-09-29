Токио, , 15:06 — REGNUM Японские учёные смогли создать искусственную кровь, для которой не имеет значения группа крови пациента, что поможет спасти огромное количество людей. Об этом рассказала 29 сентября газета The Asahi Shimbun.

Сейчас для переливания крови врачи обязаны установить группу и резус-фактор крови пациента, иначе они подвергнут смертельному риску жизнь реципиента, поскольку кровь неподходящих групп переливать опасно. Именно поэтому процедура переливания в машинах скорой помощи запрещена. Поскольку для искусственной крови этот фактор не имеет значения, оказание помощи пострадавшим может начинаться безотлагательно до прибытия в больницу и в состоянии спасти больше человеческих жизней.

Коллектив японских учёных, в основном из Медицинского колледжа национальной обороны, провели опыты на кроликах, которые показали эффективность новой разработки.

Искусственную кровь проверили на 10 кроликах с тяжёлой кровопотерей, из которых шестеро выжили. Соотношение шесть к десяти показала и контрольная группа животных, которой переливали настоящую донорскую кровь. Отрицательных побочных эффектов у кроликов выявлено не было.

Следующим этапом должны стать испытания искусственной крови на людях, однако уже сейчас значение этой разработки трудно переоценить. Важным фактором является и то, что при нормальных температурных условиях хранения искусственная кровь сохраняет свои качества в течение года.

Напомним, что при ведении боевых действий количество летальных случаев при ранениях стремительно растёт в зависимости от того, насколько поздно была оказана первая медицинская помощь. Основная причина смерти раненых — именно кровопотеря. Поэтому значение такого открытия для полевой военной медицины и для медицины катастроф трудно переоценить. Если же искусственная кровь будет ещё и дешёвой в производстве, широкое её применение поможет спасти миллионы жизней.