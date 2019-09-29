Нанкин, Китай, , 14:06 — REGNUM Китайский спутник «Укун» предназначенный для исследования тёмной материи, получил задачу изучать происхождение космических лучей, распространяющихся в космосе со скоростью, близкой к скорости света, сообщило 28 сентября агентство «Синьхуа».

Космический аппарат, названный «Укун» в честь славящегося острым зрением Царя обезьян — главного героя классического китайского романа «Путешествие на Запад», помог международному научному коллективу произвести точные измерения спектра протонов в энергетическом диапазоне от 40 ГэВ до 100 ТэВ (один ТэВ составляет 1 трлн электрон-вольт). Протоны являются наиболее распространённым компонентом космических лучей.

Агентство приводит слова ведущего исследователя проекта по исследованию частиц тёмной материи DAMPE (Dark Matter Particle Explorer), начальника обсерватории Цзыцзиньшань при Академии наук Китая Чан Цзиня. Как сообщил учёный, измеренный спектр показывает, что поток протонов увеличивается на уровне сотен миллиардов эВ, а затем уменьшается примерно на уровне 14 ТэВ, что указывает на наличие новой спектральной особенности космических лучей.

Учёные полагают, что новое открытие имеет большое значение для того, чтобы помочь науке понять источник и процесс ускорения космических лучей в нашей Галактике.