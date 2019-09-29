Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 04:55 — REGNUM Видео нападения моржихи на лодку экспедиции Северного флота при высадке на мысе Геллера опубликовало Русское географическое общество (РГО).

На видео видно, как моржиха подплывает близко к лодке. Участники экспедиции были вынуждены отгонять животное вёслами, а затем быстро поплыли к берегу.

«Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались, что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола ещё одну секцию», — рассказал руководитель медиагруппы РГО Леонид Круглов.

По его словам, лодка начала стремительно сдуваться, но участникам удалось благополучно завершить это приключение.

«Кое-как на одном баллоне, вычерпывая ледяную воду из лодки, доплыли до берега. <…> А так — имели все шансы утонуть или стать местными робинзонами», — поделился впечатлениями Круглов.

Отметим, по информации РГО, 27 сентября участники экспедиции прибыли в Североморск, а за более чем два месяца экспедиции они совершили ряд научных открытий, проделав большую работу.