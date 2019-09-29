Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 04:04 — REGNUM Запланированный на конец года запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи «Гонец-М» перенесен на 2020 год. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости ссылаясь на собственные источники в отрасли.

«Первый из двух запусков трех спутников «Гонец-М» ракетой «Союз-2.1б» отложен на 2020 год», — сообщает источник агентства.

Причина переноса старта спутников источником не сообщается. Роскосмос оставил без комментариев сообщение агентства.

Напомним, орбитальная спутниковая группировка «Гонец-М» насчитывает 12 единиц, из которых 9 работают в режиме функциональной направленности. Спутниковая система «Гонец-Д1М» обеспечивает связь и транзит информации в удаленных районах Крайнего Севера. Кроме того, данная глобальная низкоорбитальная спутниковая система используется для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.