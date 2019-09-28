Берн, 28 сентября 2019, 18:12 — REGNUM Учёные разработали искусственную кожу, которая благодаря датчикам и встроенным пневмоприводам в точности воспроизводит чувство осязания, переданное из виртуальной реальности. Об этом 27 сентября сообщает Techxplore.
Инженеры консорциума робототехнических лабораторий Швейцарии создали устройство тактильной обратной связи человека с компьютером в виде эластичной кожи из силикона. Материал оснащён мягкими датчиками и исполнительными механизмами, передающими ощущения. Сенсоры из смеси жидкого и твердого галлия собирают информацию о деформации кожи, которая затем расшифровывается как движение руки, отдельных пальцев, а надуваемые пневматические приводы моделируют вибрацию, давление, прикосновение к коже.
Технология может быть использована в виртуальной и дополненной реальности для передачи ощущений из виртуального мира, а также в медицине при реабилитации больных.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что сверхлегкая перчатка, позволяющая манипулировать предметами в виртуальной реальности, создана специалистами Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха.
Читайте ранее в этом сюжете: Перчатка для виртуальной реальности создана в Швейцарии